96,4% dos municípios brasileiros já registraram casos de covid-19

O Ministério da Saúde atualizou nesta quarta-feira (8) o relatório sobre a evolução da pandemia do novo coronavírus no país. Novos dados mostram que continua a subir a curva de casos confirmados, enquanto há uma estabilização na curva de mortes em decorrência da covid-19.

Se consideradas as semanas epidemiológicas, o total de óbitos no Brasil passou de 7.094 na penúltima semana (26ª) para 7.195 na última semana (27ª).

Em números absolutos, o Brasil é o segundo país em números de mortes e casos confirmados, atrás dos Estados Unidos. Já quando considerada a população, o país fica em décimo na incidência por milhão de habitantes e em 12º na mortalidade por milhão de habitantes.

Interiorização

Do total de municípios no país, 96,4% (5.371 municípios) já registraram casos de covid-19. A doença já provocou mortes em 51% dos municípios do país (2.840).

A interiorização da pandemia no país é confirmada pelo boletim epidemiológico apresentado pela equipe do Ministério da Saúde. Dos casos acumulados, 63% são nas cidades do interior e 37%, nas capitais. Já em relação às mortes, a situação se inverteu e na última semana epidemiológica 52% dos óbitos foram registrados nas regiões metropolitanas e 48% nos demais municípios.

Regiões

A Região Norte teve redução de 5% no número de mortes e de 15% no número de casos. Já a Região Nordeste manteve o nível de óbitos, mas teve incremento de 15% no número de pessoas infectadas em 15%. No Sudeste do país, em ambos os casos houve oscilação de 1%.

As principais altas foram registradas no Sul e no Centro-Oeste. A Região Sul teve crescimento de 36% nos casos confirmados e 27% no número de óbitos. Já no Centro-Oeste, a elevação do número de pessoas infectadas foi de 18%, e de mortes foi de 22%.