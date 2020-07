YouTube apresenta primeiro aulão gratuito para novos criadores

O YouTube realiza, pela primeira vez, o Aulão para Criadores, de forma gratuita e a distância. O evento, que aborda diversos aspectos para a criação e crescimento sustentável de um canal na plataforma, acontece entre os dias 20 e 24 de junho com transmissões no site.

A programação é gratuita, mas é preciso se inscrever com antecedência no portal oficial da ação. As aulas terão a participação especial de criadores consolidados do YouTube, como Fábio Porchat, do Porta dos Fundos, Gabi Oliveira, Luba, Iberê e Mari (Manual do Mundo) e Leon e Nilce (Coisa de Nerd).

O Aulão para Criadores tem como público alvo pessoas que já produzem conteúdo e querem se aperfeiçoar, além de interessados em começar a publicar vídeos na plataforma. Entre os temas abortados estão:

Princípios fundamentais para guiar sua estratégia de conteúdo no YouTube;

Políticas de conteúdo do YouTube;

Como monetizar seu canal;

Análise de métricas e resultados;

Direitos autorais;

Técnicas para produção de vídeo (áudio, iluminação, enquadramento, roteiro).

"O objetivo é apresentar um conteúdo didático para sanar dúvidas recorrentes, além de buscar igualar o conhecimento da nossa comunidade de criadores e ajudar a formar uma nova geração mais diversa e comprometida com a qualidade dos conteúdos", diz Patrícia Muratori, diretora do YouTube Brasil.