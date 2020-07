Quina 5311: veja números sorteados neste sábado, 11 de julho

A Quina é uma das opções favoritas de loteria da Caixa por seus sorteios diários. Nesta sábado (11), o concurso da Quina número 5.311 pagará R$ 11,5 milhões para os sortudos que acertarem as cinco dezenas.

Os números de hoje são:

15 – 23 – 29 – 31 – 55

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h. Também é possível apostar pela internet, no portal Loterias Online. Para isso, é preciso ter mais de 18 anos e fazer uma "fezinha" de ao menos R$ 30.

Sorteio anterior da Quina

No concurso anterior da Quina, de sexta-feira (10), ninguém levou o prêmio principal, que acumulou. Outras 131 apostas marcaram quatro números e faturaram R$ 5,6 mil cada. Clique aqui para ver os números sorteados do concurso anterior.

