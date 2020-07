Previsão do tempo: São Paulo tem temperatura acima da média para julho neste domingo

São Paulo terá o clima impactado por uma grande massa de ar seco neste domingo (12), a exemplo do que ocorreu no sábado.

As temperaturas no período serão acima da média para o mês de julho, variando entre 15ºC durante a madrugada e 27ºC durante a tarde. O céu fica aberto, com sol e poucas nuvens.



No entanto, esse clima seco vai oferecer índices baixos de umidade, que vão girar em torno de 30% durante o dia. Essa combinação pode favorecer queimadas e concentração de poluição atmosférica na Grande São Paulo.

Segunda-feira

Na segunda-feira (13), as condições permanecem o mesmo, mas com sensação maior de tempo seco graças aos ventos do quadrante norte. A temperatura máxima diminui um pouco e pode marcar 25ºC. A mínima deve ser de 16ºC.