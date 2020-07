Mulher de Queiroz se apresenta à Justiça

Márcia Aguiar, mulher do ex-assessor Fabrício Queiroz, já está em casa e aguarda instruções sobre a colocação da tornozeleira eletrônica.

A informação é do advogado Paulo Emílio Catta Preta, que também é responsável pela defesa do ex-assessor parlamentar, que estava preso desde o dia 18 de junho.

Márcia era considerada foragida, mas desde ontem à noite está na residência do casal na Taquara, Zona Oeste do Rio, onde deve cumprir a medida ao lado do marido.

Na sexta-feira (10), Queiroz saiu da penitenciária a pé, por volta das 22h.

A decisão da prisão domiciliar de ambos foi do ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, que aceitou as alegações da defesa sobre o risco de contaminação pela Covid-19 na prisão.

Os advogados argumentaram que ele tem câncer no cólon e recentemente passou por uma cirurgia de próstata.

O ministro justifica a prisão domiciliar para a mulher do assessor parlamentar por considerar recomendável a presença dela em razão do quadro de saúde do marido, que requer cuidados especiais.

De acordo com o advogado do casal, a localização de Márcia foi informada por petição ao relator do processo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.