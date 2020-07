Empresa alemã promete vacina contra covid-19 pronta até dezembro

Um laboratório de biotecnologia alemão prevê que sua vacina para a covid-19, ainda em desenvolvimento, pode estar pronta para aprovação até dezembro deste ano. A estimativa foi anunciada nesta sexta-feira (10) pelo executivo-chefe da BioNTech, que produz a substância em parceria com a farmacêutica multinacional Pfizer.

LEIA MAIS

São Paulo tem quase 360 mil casos de covid-19, com 17,4 mil mortes

Desmatamento na Amazônia em junho é o maior em 5 anos

A empresa é uma das 17 ao redor do mundo que já iniciaram testes em humanos para uma possível imunização contra o novo coronavírus. A companhia tem sede na cidade de Mainz, na Alemanha, e foi criada em 2008 com foco no tratamento de câncer.

De acordo com fala CEO da BioNTech, Ugur Sahin, ao jornal Wall Street Journal, centenas de milhões de doses da vacina poderiam ser produzidas mesmo antes de seu uso ser aprovado. Caso este ritmo for concretizado, mais de 1 bilhão de dozes poderiam estar disponíveis até o fim de 2021.

A vacina ainda aguarda liberação de autoridades alemães para a fase final dos testes, na qual 30 mil pessoas receberiam doses da substância. A empresa espera conduzir tal experimento ainda no fim deste mês.