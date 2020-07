Previsão do tempo: fim de semana será quentinho e ensolarado em São Paulo

O calor continua a subir aos poucos na capital paulista e região metropolitana, e no fim de semana o sol deve reinar absoluto no céu de São Paulo.

Confira a previsão do tempo para este fim de semana, baseada em estimativas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo:

Sábado (11)

O primeiro dia do fim de semana começa com formação de névoa úmida e nevoeiro, o que vai restringir a visibilidade em alguns pontos entre o fim da madrugada e o amanhecer. O céu fica nublado, e as temperaturas no começo do dia serão as mínimas, ficando em torno dos 13ºC.

Ainda pela manhã a nebulosidade se dissipa e o sol passa a brilhar forte durante o restante do sábado. À tarde, com céu claro, a taxa de umidade do ar despenca para 32% e a temperatura atinge seu pico, em 26ºC.

Céu claro continua ao longo da noite. Não há previsão de chuva para momento algum do dia.

Domingo (12)

Este será mais um dia ensolarado e seco na Capital paulista. Já pela madrugada, poucas nuvens figuram no céu, e as temperaturas já são um pouco maiores do que no dia anterior, com mínima prevista para 15ºC.

Atenção com os percentuais de umidade em torno dos 30% nas horas mais quentes do dia, principalmente durante a tarde, quando o céu brilha forte. Os termômetros podem atingir ou mesmo superar 27°C à tarde.

Também não há previsão de chuva para o domingo.