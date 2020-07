As lições de casa do novo (ainda indefinido) ministro da Educação

A retomada das aulas, a recuperação do ano letivo, o adiamento do Enem e um novo Fundeb, que é o fundo de financiamento da educação básica, são alguns dos desafios imediatos do futuro ministro da Educação no cenário pós-pandemia.

O posto está vago no país há três semanas, desde a saída de Abraham Weintraub e passando pela gestão relâmpago de Carlos Decotelli, que caiu cinco dias após ser nomeado.

Para especialistas ouvidos pela BandNews FM, além dessas pautas urgentes, a médio e longo prazo, é necessário pensar em universalizar o ensino e valorizar a carreira do professor – temas são bem diferentes da guerra ideológica que vinha sendo travada pelo MEC (Ministério da Educação).

Diretor de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação, Olavo Nogueira Filho disse que uma das demandas do presente é olhar para os quase 10 milhões de estudantes de regiões pobres que não foram alcançados pelo ensino a distância e aumentar a capacidade de dar respostas rápidas em emergências.

Para o futuro, o diretor disse esperar ver o MEC capitaneando um projeto de educação que valorize o professor e torne a carreira mais atrativa. “Nenhum país conseguiu ter um sistema de educação de qualidade sem ter o professor como peça central. Essa é a uma agenda prioritária e que deve ser articulada pelo governo federal.”

Já o professor da USP (Universidade de São Paulo) Mozart Neves afirmou que o novo ministro precisará de liberdade de atuação e também de ser “blindado” para que fique de fora do constante duelo que envolve as diferentes alas do governo.

A aprovação pelo Congresso de um novo modelo para o Fundeb é outro desafio. Dos R$ 248 bilhões investidos nas escolas públicas em 2019, 65% vieram do fundo, que soma contribuições da União, estados e municípios “Dá para fazer mais. Hoje temos muito mais conhecimento sobre as boas práticas na educação”, disse o ex-ministro e professor da USP Renato Janine Ribeiro.