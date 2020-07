Fórmula 1 não deve realizar prova nas Américas este ano

A expectativa é que a Fórmula 1 divulgue nesta sexta-feira (10) as datas dos GPs em Mugello (Itália) e Sochi (Rússia), deixando o restante do calendário da temporada para ser divulgado de acordo com a evolução da pandemia. As novas provas vão se juntar às oito já anunciadas, sendo que a primeira foi realizada na Áustria, na semana passada – a próxima, também no circuito de Spielberg, acontece domingo, às 10h10 (horário de Brasília).

A tendência, porém, é de que as corridas de Canadá, Estados Unidos, México e Brasil não sejam realizadas devido aos desdobramentos do novo coronavírus. Se isso for concretizado, será a primeira vez em 70 anos de história que a categoria não terá nenhuma corrida nas Américas.

Dos quatro países, o que teria mais chances seria o Canadá. Há, no entanto, uma dificuldade de se encontrar uma janela para o evento em Montreal numa temperatura tolerável, uma vez que o frio aumenta significativamente conforme o fim do ano se aproxima.