Brasil supera 70 mil mortes por covid-19; veja balanço desta sexta

Levantamento das secretarias estaduais de saúde de todos os Estados brasileiros e o Distrito Federal totalizou, nesta sexta-feira (6), mais 1.214 mortes causadas pelo novo coronavírus no país. É o quarto dia seguido em que o país registra mais de 1,2 mil falecimentos.

Com estas, o Brasil ultrapassa a marca das 70 mil vítimas desde o início da epidemia no território nacional, com exatamente 70.398 óbitos pela covid-19.

LEIA MAIS:

Pastor evangélico Milton Ribeiro é indicado por Bolsonaro ao MEC

Previsão do tempo: fim de semana será quentinho e ensolarado em São Paulo

O índice de mortalidade da doença segue em alta, atingindo 33,5 pessoas para cada 100 mil habitantes no início desta semana. A taxa de letalidade, por sua vez, está em 3,9%.

Nas últimas 24 horas, foram registrados novos 45.048 contágios, um dos números mais altos num dia desde o começo da epidemia no Brasil. A soma total de infectados pela covid-19 subiu para 1.800.827. A taxa de incidência é de 856,9 contágios confirmados a cada 100 mil habitantes.