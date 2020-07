Cidade de São Paulo permanece na fase amarela de flexibilização da quarentena

A cidade de São Paulo vai permanecer na fase amarela (terceira etapa) do Plano São Paulo pela próxima quinzena. Desde o início desta semana, foi permitida a reabertura com restrições de bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias. Já na próxima segunda-feira (13), parte dos parques municipais voltam a receber o público, assim como academias de ginástica.

Em todo o estado, nenhuma região recuou para fases anteriores do plano de flexibilização da quarentena motivada pela pandemia de covid-19. A Baixada Santista e a região de Registro passaram da segunda para a terceira etapa do plano.

Já as regiões de Piracicaba, Presidente Prudente, Marília, Bauru e Sorocaba foram da primeira fase (vermelha) para a laranja. Seguem na fase vermelha as regiões de Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Campinas.

Na Grande São Paulo, apenas a sub-região Norte segue na fase laranja – as demais estão na fase amarela. A sexta fase do Plano São Paulo vai do dia 15 ao 30 de julho. A próxima atualização será apresentada no dia 24.

Veja também:

Governo quer baratear etanol ao permitir venda direta de produtores aos postos

Procon-SP multa Enel em R$ 10,2 milhões por problemas em contas de luz

"Estamos ingressando numa fase de platô em São Paulo, depois de um longo período enfrentando o pico, não apenas na cidade como em todo o estado. Isso não significa relaxamento, distensão total e absoluta. Ao contrário, significa atenção redobrada para mantermos o controle sobre a doença", afirmou o governador João Doria (PSDB).

Para o líder do executivo, cinco pontos levam o estado de São Paulo ao caminho certo para superar a pandemia de covid-19: o número de óbitos teve queda durante duas semanas sucessivas; o estado atingiu sua menor letalidade, com 4,9% de mortes por casos confirmados; na capital e na Grande São Paulo, a doença vem regredindo; o interior e litoral do estado começam a apresentar redução de novos casos e óbitos; e, na semana que vem, tem início a seleção dos 9 mil voluntários para testes da vacina chinesa pelo Instituto Butantan.

"Todos devem ter consciência de que estamos e continuaremos em quarentena em São Paulo. Todos devem se lembrar que, podendo ficar em casa, permaneçam em casa. Ao sair leve sempre sua máscara, use-a de forma correta, lave constantemente suas mãos, use álcool gel e obedeça o distanciamento social", disse Doria.