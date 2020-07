Após sediar comício de Trump, cidade de Oklahoma vira foco do covid-19 nos EUA

A cidade de Tulsa, no Estado norte-americano de Oklahoma, tornou-se novo foco de contágios pelo novo coronavírus nas últimas semanas. O município sediou o primeiro comício do presidente Donald Trump como candidato a reeleição pelo partido Republicano desde a paralisação de eventos por conta da pandemia.

Segundo o Departamento de Saúde da cidade, os casos começaram a subir depois do dia 4 de julho, superando o número de 200 contaminações diárias. Ontem, quarta-feira (8), foram 266 novas infecções pelo Sars-CoV-2 registradas no local.



O diretor do órgão, Bruce Dart, não mencionou diretamente o comício realizado por Trump, mas concedeu que aglomerações feitas nas últimas semanas podem ter contribuído para a alta inédita. "Nos últimos dois dias, tivemos quase 500 casos e sabemos que houve diversos grandes eventos há duas semanas", afirma.

O evento eleitoral reuniu cerca de seis mil pessoas num estádio no dia 20 de julho. Nas imagens divulgadas pela imprensa e pelo comitê eleitoral de Trump, é possível ver a equipe, o presidente, seus familiares e os apoiadores nas arquibancadas aglomerados, a maioria sem usar mácaras.

Para participar do evento, a organização exigia que interessados assinassem um termo de comprometimento que estabelecia que, caso algum apoiador contraísse o vírus durante o comício, não seria possível denunciar a equipe ou processar a campanha pelo caso.

Os cuidados tomados no comício consistiram em medir a temperatura dos visitantes na entrada e distribuir álcool em gel e máscaras aos participantes. Ainda, após o evento, diversos funcionários da campanha do atual presidente estadunidense e também agentes do Serviço Secreto responsáveis pela proteção da família presidencial foram afastados de suas funções por terem sido diagnosticados com a covid-19.