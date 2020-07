Previsão do tempo: sexta-feira tem frio, mas sem chuva em São Paulo

O frio será ainda mais intenso nesta sexta-feira (10) em São Paulo e região metropolitana. Uma frente fria instalou-se sobre a capital nesta quinta (9) e derrubou as temperaturas, trazendo também chuva.

A previsão do tempo é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

O dia começa com muito frio na capital, com mínima prevista para 10ºC. Além do céu com muitas nuvens, uma névoa úmida paira sobre as ruas em São Paulo entre manhã e madrugada.

O sol aparece ao longo da sexta-feira, permitindo uma gradual elevação das temperaturas. Os termômetros sobem para até 21ºC durante a tarde, com poucas nuvens no céu. A taxa de umidade do ar será a menor durante estas horas, chegando a 50%.

À noite, as nuvens retornam ao céu e predominam, porém não há previsão de chuva.