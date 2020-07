Polícia investiga causas da queda de avião na avenida Braz Leme

A polícia investiga o que causou a queda de um avião de pequeno porte na avenida Braz Leme, zona norte de São Paulo, no início da noite de quarta-feira (8). O acidente deixou um morto – o piloto Paulo de Magalhães Pereira, 48 anos.

O caso é apurado pelo 13ºDP (Casa Verde). Na manhã desta quinta-feira (9), peritos do Seripa IV (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) e da Polícia Técnico Científica estiveram no local.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) também afirmou que investiga as causas da queda do avião, que vinha de Ubatuba, litoral norte, quando perdeu o controle e caiu metros antes do aeroporto Campo de Marte.

Uma das hipóteses é de que a aeronave – BE-58, prefixo PR-OFI – apresentou uma pane no motor. É apurada também a possiblidade de falha humana. A Polícia Civil aguarda laudos do Seripa IV e do Instituto de Criminalística para avançar com as investigações.