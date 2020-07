Hotéis de SP passam a receber pessoas em situação de rua a partir de convênio

Passados mais de dois meses do anúncio, a Prefeitura entregou na última quarta-feira, 8, as primeiras 50 vagas em hotéis para moradores em situação de rua, com mais de 60 anos, se hospedarem durante a pandemia do novo coronavírus. As informações são do Leonardo Zvarick, do Bora SP.

O prefeito Bruno Covas (PSDB) estava na recepção e frisou a necessidade dessas vagas para o grupo, que está entre os mais atingidos pela Covid-19.

Na próxima sexta-feira, 10, serão entregues outras 50 vagas. A prefeitura segue em negociação para convênio com outros dois hotéis do centro da cidade.



Protesto em frente à Prefeitura

Em frente à Prefeitura, dezenas de pessoas em situação de rua ergueram barracas e montaram acampamento em protesto. O grupo reivindica ampliação na rede de acolhimento e melhora nos serviços oferecidos a população vulnerável.

“Nós temos três mil idosos em situação de rua na cidade de São Paulo, abrir só 100 vagas em uma semana é muito pouco. Nós estamos pedindo mais, e não só para idosos, mas para qualquer cidadão em situação de vulnerabilidade que precisa ser acolhido”, diz Anderson Miranda, do Movimento População de Rua SP.

A covid-19 já fez pelo menos 28 vítimas entre os desabrigados.