Pessoas com suspeita e sintomas leves de covid-19 devem procurar atendimento médico, diz ministério

O Ministério da Saúde mudou seu posicionamento sobre pacientes com sintomas leves de covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). A partir de agora, as pessoas que suspeitarem ter contraído a doença deverão buscar imediatamente uma unidade de saúde para confirmar o diagnóstico.

Até então, a orientação da pasta era que possíveis pacientes com covid-19 permanecessem em isolamento, nas suas residências, até o fim da doença. A procura por atendimento médico era recomendada apenas em caso de piora dos sintomas.

A nova posição do Ministério da Saúde foi compartilhada em coletiva de imprensa do governo federal no fim da tarde desta quinta-feira (9). De acordo com o secretário-executivo da pasta, Élcio Franco, a recomendação busca reduzir a necessidade do uso de respiradores e o risco de morte pelo novo coronavírus.

Para profissionais da saúde, como médicos e enfermeiros, há também mudanças no atendimento. Assim que constatado o diagnóstico de covid-19 o tratamento deve ser iniciado – com o emprego da oxigenoterapia, por exemplo. Nesta quinta-feira (9), o Brasil acumula 1.755.779 casos confirmados da doença, com 69.184 mortes.