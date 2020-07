Banhistas poderão ser multados por descumprir isolamento nas praias do Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), anunciou nesta quinta-feira (9) detalhes para a nova fase de flexibilização das atividades econômicas na capital fluminense.

O primeiro estágio da terceira etapa permite ainda que bares e restaurantes sirvam clientes nas mesas, libera mais atividades na areia e permite reabertura de academias, mas desde que a população cumpra as medidas de distanciamento e segurança.

LEIA MAIS:

Cássio revela ser um dos oito jogadores do Corinthians com covid-19

Ensino Médio terá 4º ano em SP para compensar problemas com a pandemia

Continuam permitidas no Rio a prática de atividades esportivas individuais nas praias, como corridas na areia. No entanto, banhistas que permanecerem na areia poderão ser multados.

Aqueles que descumprirem a orientação da Prefeitura carioca poderão ter de desembolsar R$ 107,00. As praias, junto a bares e restaurantes, têm sido um dos locais de maior aglomeração durante a fase de reabertura do Estado.

Ainda, o prefeito anunciou o adiamento do retorno do público aos eventos esportivos. O plano de flexibilização do isolamento previa que eventos como jogos de futebol pudessem ser realizados com 1/3 da capacidade total a partir desta sexta-feira (10).