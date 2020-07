Tremor de terra de 2.5 na escala Richter atinge o Ceará

Um tremor de 2.5 na escala Richter assustou moradores de Pacajus e de Chorozinho, cidades na Região Metropolitana de Fortaleza nesta terça-feira (7).

O Laboratório Sismográfico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte registrou o fenômeno, por volta das 20h e 22h. Segundo análise, outros três tremores aconteceram nos últimos 10 dias.

Outras ocorrências

Uma ocorrência aconteceu no último sábado, 4, no município de Bela Cruz, norte do Ceará, com magnitude preliminar de 1.7 na escala Richter.

As outras duas ocorrências similares aconteceram no dia 29 de junho, em Santana do Acaraú e Groaíras, também na região norte.

A Defesa Civil foi informada e monitora das atividades sísmicas da região.