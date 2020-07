São Paulo tem 313 mortes por covid-19, veja balanço de quarta

O governo estadual divulgou, no início da tarde desta quarta-feira (8), um novo balanço com o número de casos e mortes por covid-19 em São Paulo. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 313 óbitos e 8.657novos pacientes com diagnóstico confirmado. As altas foram de 2,6% e 1,9%, respectivamente, comparado aos números de terça (7).

No total, são 16.788 mortos pela doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Já os casos confirmados chegaram a 341.365 .

A taxa de ocupação da UTI no Estado é de 64,5%. Já na Grande São Paulo, o índice é de 63,5%.

Campinas

Durante a coletiva de imprensa diária sobre os números da pandemia no estado, o governador João Doria informou que o Hospital de Campanha do Ibirapuera, na capital paulista, passará a receber preferencialmente pacientes da região de Campinas bem como de outras áreas do interior.