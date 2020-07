Previsão do Tempo: São Paulo encara chuva em nova frente fria nesta quinta

A quinta-feira (9) traz uma nova frente fria à capital paulista. Um sistema se propaga rapidamente na faixa leste de São Paulo, ao longo do litoral.

Os ventos que sopram do quadrante sul trazem ares frios e úmidos, aliviando a secura dos últimos dias, mas também provocando chuva. A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

O dia começa com garoa, frio e chuvas leves na região metropolitana de São Paulo. A precipitação perde força ao longo da manhã, e deve cessar com a chegada da tarde.

O céu permanece encoberto, com muitas nuvens à tarde e à noite, mas com menores chances de chuva. Portanto, o sol tem pouco espaço para aparecer e as temperaturas não sobem muito, atingindo a máxima de apenas 20ºC nesta quinta-feira.

A mínima do dia é registrada durante a noite, com um frio de 14ºC que apenas se intensifica na madrugada da sexta-feira (10).