Clientes do Nubank relatam 'sumiço' de dinheiro em conta; veja posicionamento

Clientes do Nubank relatam nas redes sociais, desde a noite de terça-feira (7), o 'sumiço' de dinheiro de suas contas. O termo "NuConta" ficou entre os Trending Topics durante a manhã toda desta quarta. Em nota, a fintech confirmou o problema, relacionado a uma falha no sistema da Caixa Econômica Federal no momento de pagamento do auxílio emergencial.

Gente eu to desesperada, o Nubank simplesmente sumiu com R$500,00 da minha conta. Eu espero que isso tenha sido um bug e que seja corrigido logo pq senão eu não sei o que eu faço. pic.twitter.com/lpxY8VZGJS — Gabi✌ (@gabi_ortsac) July 8, 2020

O erro teria ocorrido em parte de clientes que fizeram o pagamento de boletos por meio da Caixa entre 15 de abril e 10 de junho. O pagamento de boletos gerados pelo Nubank é a forma livre de taxas utilizada para realizar transferências a partir de outros bancos.

De acordo com a Nubank, a Caixa repassou valores superiores para algumas das contas digitais no período acima. "Assim que informado pela CEF sobre a situação, o Nubank, agindo de boa fé, comunicou seus clientes sobre o equívoco e, seguindo as recomendações da CEF, iniciou o processo de estorno dos valores excedentes de volta para o banco estatal", diz a nota.



Com a movimentação dos usuários, a fintech interrompeu o estorno dos recursos para a Caixa e retornou o dinheiro para os clientes.

"O Nubank lamenta o transtorno causado aos seus clientes e informa que, devido à imprecisão dos dados da CEF, a empresa já reverteu os valores aos seus clientes mesmo não sendo responsável pela falha. Os clientes afetados já foram contatados e receberam os valores em suas contas. A empresa aguarda esclarecimentos adicionais do banco estatal."

A reportagem aguarda posicionamento da Caixa Econômica Federal.