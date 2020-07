Máscara de cebola e mel para fazer o cabelo crescer forte e saudável

Se você quer um cabelo longo e saudável, fique atento a esta receita de máscara de cebola e mel do portal Nueva Mujer.

A cebola tornou-se um dos remédios naturais favoritos para estimular o crescimento capilar de forma saudável, embora no início possa parecer uma ideia um pouco estranha.

Enxofre e quercetina são duas das propriedades da cebola que trazem grandes benefícios para o cabelo e couro cabeludo, pois melhoram a circulação sanguínea e estimulam a produção de colágeno.

Entre outros benefícios deste produto natural está que regula o excesso de gordura e elimina a caspa, bem como sua capacidade de aliviar a irritação do couro cabeludo.

Máscara para deixar seu cabelo forte

Ingredientes

1 cebola

2 colheres (sopa) mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a cebola até obter um suco. Adicione o mel e misture bem.

Modo de uso

Molhe o cabelo e aplique a máscara no couro cabeludo. Massageie com a ponta dos dedos com movimentos circulares. Cubra com um plástico e deixe agir por 30 minutos. Em seguida, remova com shampoo e muita água.

Repita esse procedimento duas vezes por semana.