Mais 44,5 mil brasileiros foram diagnosticados com covid-19 nesta quarta-feira; veja balanço completo

Segundo relatório do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) divulgado nesta quarta-feira (8), o Brasil teve mais 44.571 registros de diagnósticos positivos para o novo coronavírus nas últimas 24 horas.

Com este acréscimo, o número total de contágios desde o início da epidemia no Brasil ultrapassa a marca do 1,7 milhão, com uma soma de 1.713.160 casos confirmados.

Ainda, nas últimas horas, o país contabilizou mais 1.223 óbitos pela covid-19, atingindo uma taxa de mortalidade de 32,3 mortes pelo novo coronavírus a cada 100 mil habitantes. O total de vítimas fatais da doença soma 67.964.

O Conass atualiza seu Painel Covid-19 todos os dias por volta das 18h com dados das secretarias estaduais de Saúde do Brasil. Confira os dados aqui.