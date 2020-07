Ciclone: Homem morre soterrado em deslizamento de terra na Serra Gaúcha

Um homem morreu após um deslizamento de terra provocado pelos temporais em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, durante passagem do ciclone pela região Sul do país.

A vítima, identificada como Geisson Máximo Vitz, foi soterrada por duas pedras de grande porte na casa onde morava.

No Noroeste do Rio Grande do Sul, a cheia do Rio Pessegueirinho, que corta o município de Santa Rosa, provocou a interdição de uma ponte e deixou cerca de 30 pessoas desalojadas.



Em São Sebastião do Caí, 65 famílias devem ser retiradas das suas casas por causa do volume do Rio Caí, que deve chegar a 13 metros, mais do que após o ciclone bomba da semana passada.

Em Porto Alegre, há cerca de 90 ocorrências em andamento, vários pontos de alagamento, 716 famílias sem luz e diversos semáforos desativados.