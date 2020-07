Avião cai na avenida Braz Leme, zona norte de São Paulo

Um avião caiu na avenida Braz Leme, na zona norte de São Paulo, no início da noite desta quarta-feira (8). A queda provocou uma explosão. A queda ocorreu por volta das 18h, na altura do número 1300, entre as ruas Santo Anselmo e Tibães. Há uma morte confirmada – o piloto do veículo, que ainda não foi identificado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto tentava um pouso de emergência após uma pane no motor da aeronave. As prováveis causas do acidente serão apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, enquanto a Polícia Civil de São Paulo tenta investigar eventuais responsáveis.

A aeronave possuía documentação válida, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil.

Informações preliminares da polícia indicam que a aeronave de pequeno porte vinha de Ubatuba, litoral de São Paulo. Na chegada ao aeroporto Campo de Marte, próximo ao local do acidente, o avião perdeu o controle.

No momento da queda a via estava repleta de pessoas fazendo caminhadas e exercício. A avenida foi bloqueada nos dois sentidos, na altura da rua Santo Anselmo. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local. O fogo já foi controlado.

Mais informações em instantes.