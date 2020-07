Reabertura de agências do INSS é adiada para agosto

A reabertura das agências do INSS foi adiada para o dia 3 de agosto, segundo publicação em uma portaria desta quarta-feira (8) da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do Instituto Nacional do Seguro Social.

A retomada do atendimento presencial nas agências estava prevista para começar no dia 13 de julho mas, de acordo com o governo, a data foi alterada porque uma nova avaliação indicou que um número reduzido de agências cumpria todos os requisitos estabelecidos para atender aos cidadãos em segurança.



Com isso, o atendimento continua exclusivo por meio de canais remotos. O INSS suspendeu o atendimento presencial no fim de março como medida de enfrentamento da epidemia do coronavírus.

Atendimento parcial

Mesmo quando houver a retomada do serviço, o tempo de funcionamento das agências será parcial, com seis horas contínuas, e o atendimento será exclusivo aos segurados e beneficiários com prévio agendamento pelos canais remotos pelo portal Meu INSS e ou pela central 135.

Também serão retomados os serviços que não possam ser realizados por meio dos canais de atendimento remotos como, por exemplo, realização de perícias médicas, avaliação social e reabilitação profissional.