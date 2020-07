São Paulo promete retomar obra do Metrô em até 90 dias

Iniciadas em 2015 e interrompidas no ano seguinte depois de uma série de problemas e até implicações com a Lava Jato, as obras da linha 6-Laranja do Metrô deverão ser retomadas dentro de até 90 dias.

A previsão foi feita pelo governo do estado a partir do início do contrato com a construtora espanhola Acciona, que assume nesta terça-feira (7) a PPP (parceria público-privada) para construir e operar o ramal no lugar do consórcio Move SP.

A linha 6-Laranja terá 15 estações e vai ligar a região da Brasilândia, na zona norte, ao centro da capital, fazendo integrações com outras duas linhas do Metrô e duas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

O governador João Doria (PSDB) comemorou ontem o acordo e disse que a retomada deverá gerar 9.000 empregos diretos. A expectativa extraoficial é de que linha pode ser entregue em quatro anos.

Se o prazo oferecido para a conclusão da obra tivesse sido cumprido quando os trabalhos foram iniciados, em 2020 a comemoração seria outra, a da inauguração da linha.

Inicialmente, quem assumiu o projeto orçado em R$ 12 bilhões foi o Consórcio Move SP, que ganhou a concorrência para tocar as obras e também operar o ramal por 25 nos.

O contrato foi assinado em 2013, mas os trabalhos só começaram dois anos depois em função de problemas financeiros e dificuldades com as desapropriações.

Depois, vieram os impactos da operação Lava Jato, que apontaram envolvimento das construtoras do Move SP no escândalo de corrupção. Alegando dificuldades para obter financiamentos, o consórcio interrompeu as obras em setembro de 2106, com pouco mais de 10% do total concluído.