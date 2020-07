Justiça determina que Guarulhos coloque 100% da frota de ônibus em circulação

A Justiça determinou que a prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, coloque 100% da frota de ônibus em circulação na cidade.

De acordo com a prefeitura, 65% da frota estava em circulação por conta da pandemia do novo coronavírus. O Sindilotação (Sindicato dos Trabalhadores Autônomos em Lotação), no entanto, moveu a ação judicial contra a administração municipal. A Justiça optou por manter a liminar que determina a 100% da frota em funcionamento.

De acordo com o boletim da prefeitura divulgado nesta segunda-feira (6), Guarulhos tem 10.125 casos confirmados de covid-19 e 757 óbitos pela doença.