Jair Bolsonaro confirma que está com covid-19

O presidente Jair Bolsonaro está com covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). O chefe do Executivo brasileiro confirmou a informação no início da tarde desta terça-feira (7).

O exame foi realizado na segunda (6) no Hospital das Forças Armadas, após Bolsonaro apresentar sintomas como febre e dores no corpo. Aos jornalistas, ele afirmou estar se sentindo melhor. “Estou bem, estou normal, em comparação a ontem (segunda), estou muito bem. Estou até com vontade de fazer uma caminhada, mas, por recomendação médica, não farei", disse.

Segundo o presidente, sua febre baixou de 38ºC para 36,7ºC. Ele confirmou ter sido medicado com hidroxicloroquina. Bolsonaro também anunciou o cancelamento da ida à Bahia que estava prevista para esta sexta-feira (10).

Com 65 anos, o presidente da República pode ser considerado do grupo de risco da doença. Mesmo assim, Bolsonaro desrespeitou diversas vezes orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e do próprio Ministério da Saúde, deixando de usar máscaras e provocando aglomerações com contato físico em manifestações a seu favor.

Desde o início da pandemia de coronavírus no Brasil, o presidente já fez outros três testes para covid-19 – todos deram negativo. Ele chegou a fazer parte de uma comitiva do governo nos Estados Unidos, em que mais de 20 pessoas foram diagnosticadas.

No sábado (4), o presidente participou de um almoço na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, em comemoração ao feriado da independência norte-americana. Também estiveram presentes seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), ministros e o embaixador Todd Chapman – que não apresenta sintomas, mas fará testes.

"O resultado do teste de covid-19 feito pelo presidente Jair Bolsonaro na noite dessa segunda-feira, 6, e disponibilizado na manhã de hoje, 7, apresentou diagnóstico positivo. O presidente mantém bom estado de saúde e está, nesse momento, no Palácio da Alvorada.

