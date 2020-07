Interior tem mais de 70% dos novos casos de coronavírus em SP

Dos novos casos de covid-19 registrados no Estado de São Paulo, 70,8% estão em cidades do interior. A capital paulista, no entanto, ainda concentra 43,4% do total de mortes pela doença.

LEIA MAIS:

Diretor-geral da OMS deseja rápida recuperação a Jair Bolsonaro

São Paulo tem 341 novos óbitos por covid-19; veja balanço de terça

A informação foi divulgada em balanço desta terça-feira (7) pelo secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Ele ainda ressalta que as regiões de Ribeirão Preto e Campinas dominam boa parte deste crescimento, com sua capacidade hospitalar com ocupação em mais de 80%.

Dez regiões do interior paulista seguem num regime rígido de quarentena, com restrição total a comércios não essenciais. Nesta sexta-feira (10), uma nova classificação dos municípios paulistas dentro do Plano São Paulo será anunciada, com cidades podendo regredir ou avançar na reabertura.

Nas últimas 24 horas, mais 341 óbitos foram registrados no Estado de São Paulo, além de 9.638 novas contaminações. Mais de 13,8 mil pacientes seguem internados com diagnóstico de covid-19.