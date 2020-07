Veja foto de exame que confirmou que Bolsonaro está com covid-19

O presidente Jair Bolsonaro confirmou, nesta terça-feira (7), que testou positivo para covid-19 – doença causada pelo novo coronavírus. O exame foi realizado na segunda (6) no Hospital das Forças Armadas, após Bolsonaro apresentar sintomas como febre e dores no corpo.

Segundo o presidente, sua febre baixou de 38ºC para 36,7ºC. Ele confirmou ter sido medicado com hidroxicloroquina. Com 65 anos, o presidente da República pode ser considerado do grupo de risco da doença. Confira a foto do exame: