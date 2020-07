Com covid-19, Bolsonaro tira máscara durante coletiva com jornalistas

Na coletiva em que confirmou ter sido diagnosticado com covid-19, o presidente Jair Bolsonaro tirou a máscara para falar com os jornalistas. A atitude ocorreu no fim da entrevista, concedida no início da tarde desta terça-feira (7) no Palácio da Alvorada.

“É para vocês verem meu rosto, como eu estou bem”, disse, após dar alguns passos para trás e pedir para os profissionais se afastarem. O recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), é que pessoas com covid-19 fiquem isoladas e não tenham contato com outras, para evitar a sua disseminação.

O presidente afirmou, porém, que está tomando as precauções devidas para não contaminar terceiros. Ele fez o exame para a doença na segunda-feira (6), após apresentar sintomas como febre e dores no corpo. Mesmo assim, chegou a conversar com um grupo de apoiadores no período da noite.

Assista ao momento (a partir de 22:45):