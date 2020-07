Bolsonaro cancela agendas e viagens após dizer que está com covid-19

O presidente Jair Bolsonaro cancelou agendas presenciais e viagens após afirmar que contraiu a covid-19, nesta terça-feira (7).

De acordo com ele, uma viagem para inaugurar obras na Bahia e uma visita a um posto da Polícia Rodoviária Federal no interior de Minas Gerais, previstas para esta semana, não serão mais realizadas.

Antes de dizer que está com o novo coronavírus, Bolsonaro tinha uma agenda prevista para as 15 horas no Palácio do Planalto com o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo). O mandatário, porém, anunciou que ficará no Palácio da Alvorada e vai fazer apenas videoconferências, recebendo alguns documentos para assinar fisicamente.