5 máscaras naturais para hidratar seu cabelo

Cabelos secos e quebradiços são a dor de cabeça de muitas pessoas. E, durante a quarentena, é difícil ir a um salão para tratá-los. A boa notícia é que há várias soluções. O portal Nueva Mujer ensina a 5 máscaras naturais para hidratar o seu cabelo.

Máscara de curry e óleo de coco

Ferva algumas folhas de curry com óleo de coco por cerca de cinco minutos e deixe o preparo esfriar e descansar por três dias.

Aplique a máscara com massagens suaves no couro cabeludo e deixe agir por 15 minutos. Em seguida, enxague com shampoo.

Máscara de gelatina e vinagre de maçã

Para preparar esta máscara, basta adicionar uma colher (sopa) de gelatina em uma xícara de água morna. Deixe esfriar por cinco minutos. Em seguida, adicione uma colher (chá) de vinagre de maçã e misture bem.

Você deve aplicá-la e deixá-la agir por 10 minutos. Em seguida, enxague com água morna até remover completamente a gelatina do couro cabeludo e dos fios.

Máscara de ovo e maionese

Bata a clara de um ovo com duas colheres (sopa) de água morna. Em seguida, adicione a maionese. Aplique a máscara com a ajuda de um pincel e faça massagens circulares com a ponta dos dedos. Enxague com água fria e lave o cabelo com shampoo.

Máscara de azeite e iogurte

Tudo o que você tem que fazer é misturar duas xícaras de iogurte natural com duas colheres (sopa) de azeite. Adicione também seis gotas do óleo essencial da sua escolha. Misture até que todos os ingredientes estejam integrados.

Aplique a máscara ao mesmo tempo que o shampoo. Cubra a cabeça com um plástico e deixe agir por 20 minutos. Em seguida, enxague com água morna até ter certeza de que removeu tudo.

Máscara de abacate

Abacates são ricos em vitaminas A e E e isso os torna excelentes para hidratar seu cabelo. Ele também contém gorduras saturadas e minerais essenciais.

Você deve esmagar uma polpa de um abacate maduro, adicionar um ovo e misturar até formar uma pasta homogênea. Em seguida, aplique no cabelo molhado. Deixe esta máscara agir por 20 minutos. Enxague até que tudo seja completamente removido.