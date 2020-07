Shoppings e comércios de rua ampliam funcionamento e capacidade em São Paulo

Além da possibilidade de reabertura de restaurantes, bares, salões de beleza e barbearias, a Prefeitura de São Paulo também permitiu que o comércio de rua e os shoppings centers ampliem seu funcionamento. Ambos, que puderam abrir com restrições a partir da fase laranja do plano estadual de reabertura, passam a ficar abertos por seis horas diárias, duas a mais do que o estágio anterior.

O presidente da Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping), Nabil Sahyoun, acredita que a ampliação vai melhorar o fluxo de consumidores nos corredores. "Funcionar por apenas quatro horas era ruim do ponto de vista do faturamento. O shopping vive de movimento, e isso deve melhorar agora", afirmou à rádio BandNews FM.

Segundo Sahyoun, apesar das expectativas positivas, cerca de 12 mil lojas, das 105 mil espalhadas pelo país, não devem retomar as atividades após o fim da pandemia. "Elas não conseguiram sobreviver à crise que se instalou, à falta de capital de giro para o pequeno empresário e à queda do movimento", disse.

A entrada na fase amarela também permite que shoppings e o comércio de rua ampliem a capacidade de atendimento de 20% para 40% do normal. Praças de alimentação, exceto ao ar livre, seguem fechadas até a próxima etapa do Plano São Paulo.