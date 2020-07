São Paulo tem 323 mil casos de covid-19, com 16,1 mil mortes

O governo estadual divulgou, no início da tarde desta segunda-feira (6), um novo balanço com o número de casos e mortes por covid-19 em São Paulo. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 56 óbitos e 2.891 novos pacientes com diagnóstico confirmado – novo recorde diário de casos. As altas foram de 0,35% e 0,9%, respectivamente, comparado aos números de domingo (5).

A taxa de mortalidade é de 5% no estado. No total, são 16.134 mortos pela doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2). Já os casos confirmados chegaram a 323.070. Os dados compilam registros feitos pelo estado até as 10h30 desta segunda.

Segundo a Secretaria estadual da Saúde, São Paulo possui 13.524 pessoas internadas com confirmação ou suspeita de covid-19 – 5.501 pacientes estão em leitos de UTI e 8023 em leitos de enfermaria. As taxas de ocupação de leitos de UTI são de 63,9% para o estado e de 63,3% na Grande São Paulo (capital paulista e 38 cidades da região metropolitana).

Até o momento, 176.494 pacientes com covid-19 no estado já se recuperaram da doença. O recorde de mortes registradas em um único dia ocorreu no dia 24 de junho, com 434 óbitos. Já o recorde de registro diário anterior de novos casos foi no dia 2 de julho, com 12.244 diagnósticos.