Procon-SP registra aumento de 398% em reclamações contra os Correios na pandemia

As reclamações contra os Correios aumentaram 398% nos últimos quatro meses no Procon de São Paulo.

De março a junho deste ano, o órgão recebeu 1.568 queixas de consumidores, ante as 315 registradas no mesmo período do ano passado.

O principal motivo de reclamação – 951 no total – foi o não fornecimento do serviço contratado.

O Procon-SP diz que está recebendo as queixas e entrando em contato com a empresa a fim de encontrar uma solução para o consumidor.