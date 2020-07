Previsão do Tempo: São Paulo tem máxima de 27ºC nesta terça-feira

São Paulo segue com tempo firme pelos próximos dias, com estabilidade permitindo uma elevação gradual das temperaturas e queda dos níveis de umidade do ar.

A semana segue com sol e poucas nuvens na capital. A previsão do tempo é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura paulistana.

LEIA MAIS:

Novo ciclone deve atingir Santa Catarina nesta terça-feira

Parques municipais continuarão fechados durante o fim de semana em São Paulo

Nesta terça-feira (7), o tempo segue seco, com sol e pouca nebulosidade. A madrugada começa nublada, com temperatura mínima de até 15ºC, porém o dia esquenta rapidamente no passar das horas.

A manhã e a tarde prosseguem com poucas nuvens no céu. O termômetro sobe até valores que podem superar os 27ºC. Enquanto isso, a umidade relativa do ar deve atingir valores críticos, em torno dos 30% nas horas mais quentes.

O dia termina com céu nublado e sem previsão de chuva.