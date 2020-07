Máscara de mamão e cenoura para clarear e hidratar a pele intensamente

Quando exposta ao sol, a pele tende a escurecer e ressecar. Mas você não precisa se preocupar, já que existe uma máscara de mamão e cenoura para clarear a hidratar a derme. Dê adeus à falta de brilho e à aparência descuidada com esta receita do portal Nueva Mujer — e aproveite para prevenir as rugas e as estrias!

Máscara para clarear e hidratar a pele

Ingredientes

½ mamão

1 cenoura

1 colher (sopa) de mel

Modo de preparo

Cozinhe a cenoura. Quando já estiver macia, remova-a do fogo e bata-a em um liquidificador com o mel e o mamão. Desligue o aparelho quando a mistura estiver homogênea.

Modo de uso

Lave o rosto e aplique a máscara. Deixe agir por 30 minutos e enxague com água abundante.

Para aplicar o hidratante, você deve esperar alguns minutos enquanto os resquícios da máscara fazem efeito.

Repita este procedimento três vezes por semana.

Benefícios da máscara para a pele

O mamão é ideal para clarear a pele porque contém uma substância que ajuda a remover células mortas e renová-las. Isso permite remover manchas e atenuar sardas.

A cenoura, por sua vez, é rica em antioxidantes, betacaroteno, vitamina A e minerais. Essas propriedades ajudam a prevenir as linhas de expressão e combater rugas prematuras.