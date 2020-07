Escolas particulares retomam aulas presenciais em Manaus

Manaus tornou-se a primeira cidade brasileira a confirmar o retorno das aulas presenciais, com alunos voltando às salas de ensino em escolas particulares a partir desta segunda-feira (6).

A retomada das aulas foi incluída no calendário da Federação Nacional das Escolas Particulares (FENEP). A entidade estima que ao menos 200 instituições privadas de educação básica retomem as atividades presenciais nos próximos dias.

Seguindo as recomendações de segurança sanitária, as turmas foram divididas pela metade, para garantir algum distanciamento entre os alunos.

A capital do Estado do Amazonas, uma das cidades mais atingidas pelo novo coronavírus no Brasil, está em sua quarta e última etapa de reabertura, iniciada ainda hoje. Nela, podem voltar a funcionar as creches, escolas e universidades particulares de Manaus.