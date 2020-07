Linha 6-Laranja do Metrô terá obras retomadas em até 90 dias, diz Doria

As obras da linha 6-Laranja do metrô serão retomadas em até 90 dias, após um acordo que mudou o grupo responsável pelo contrato de construção, implantação e operação do ramal. Os trabalhos estavam paralisados desde setembro de 2016, por problemas financeiros da concessionária original.

Com a retomada do projeto, as obras serão de responsabilidade do grupo espanhol Acciona. No total, serão 15 estações ligando a Brasilândia, na zona norte, com a estação São Joaquim, da linha 1-Azul – possibilitando conexões ainda com a linha 4-Amarela, 7-Rubi e 8-Diamante.

Fico feliz em anunciar que foi concretizado o acordo entre Move SP e o grupo espanhol Acciona para a retomada das obras da Linha 6-Laranja do Metrô, que vai ligar o Centro de SP à Brasilândia (ZN). É a maior obra de infraestrutura do Brasil e a maior PPP do mundo. — João Doria (@jdoriajr) July 6, 2020

As obras tiveram início em 2013 e, inicialmente, a previsão de abertura era neste ano. Com a construção em apenas 15%, não há mais data prevista para o início das operações da linha, que deve beneficiar 630 mil passageiros por dia.

“As obras terão início em até 90 dias e vão gerar 9 mil empregos diretos em São Paulo. Mais qualidade de vida para os moradores da zona norte da capital, que há muitos anos esperam pelo metrô”, afirmou Doria.