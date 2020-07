Helicóptero cai na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro

Um helicóptero caiu na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira (6). Duas pessoas foram resgatadas com vida e, segundo informações dos bombeiros, as buscas continuam por um terceiro tripulante.

Agentes do Grupamento Marítimo e do Batalhão de Botafogo, na Zona Sul, foram acionados para o socorro. O acidente ocorreu próximo ao Museu do Amanhã.

Testemunhas

Pessoas que estavam no local relatam que a aeronave ficou girando no próprio eixo, antes de cair.

O ouvinte Luciano Ferreira, que estava na Praça Mauá, no momento da queda, conta que o helicóptero fez uma curva em cima do museu e ele pensou que estivessem fazendo imagens do local.

De acordo com ele, o helicóptero caiu próximo a um barco e afundou em menos de dois minutos.

