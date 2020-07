Novo ciclone deve atingir Santa Catarina nesta terça-feira

Um novo ciclone extratropical deve atingir o Estado de Santa Catarina nesta terça-feira (7), apenas uma semana após o fenômeno "ciclone bomba" que deixou ao menos 14 mortes no sul do país.

O episódio desta terça-feira não deverá ter a mesma intensidade que o anterior, não recebendo a classificação de "ciclone bomba". Entretanto, a fragilidade das cidades atingidas na última quarta-feira pode contribuir para mais destruição nas próximas horas.

De acordo com o órgão de meteorologia Epagri/Ciram, os ventos que chegarão ao Estado entre terça e quarta-feira (8) devem ficar entre 60km/h e 80km/h.

O fenômeno deve também provocar chuva nas regiões oeste e sul catarinenses, próximas à divisa com o Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil do Estado, o sistema ainda está em observação, estágio mais leve de acompanhamento de fenômenos climáticos.