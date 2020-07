Caixa libera saque emergencial do FGTS para nascidos em fevereiro

A Caixa Econômica Federal libera, a partir desta segunda-feira (6), o saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para trabalhadores nascidos em fevereiro.

No total, serão liberados, de acordo com todo o calendário, mais de R$ 37,8 bilhões, para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores.

O pagamento do saque emergencial será realizado por meio de crédito na Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores.

O valor do saque emergencial é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS.

Para os nascidos em março, o saque será liberado no dia 13 de julho. A Caixa disponibiliza os seguintes canais de atendimento para informações sobre o saque emergencial do FGTS: site fgts.caixa.gov.br, Telefone 111 – opção 2, Internet Banking Caixa e APP FGTS.