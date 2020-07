Bolsonaro faz novo teste para covid-19 junto a exame pulmonar

Em fala a apoiadores ao retornar ao Palácio da Alvorada, no fim da tarde desta segunda-feira (6), o presidente Jair Bolsonaro comunicou que fez novo exame para verificar possível infecção pelo novo coronavírus.

O chefe de Estado também fez uma radiografia do pulmão, que diz estar "limpo". Na entrada da residência oficial da Presidência, Bolsonaro diz ter acabado de chegar do hospital e estar evitando aproximação com pessoas.

É o quarto teste que o presidente divulgou ter feito para detectar a presença do Sars-Cov-2. Os últimos três, feitos sob identidade oculta e entregues ao Supremo Tribunal Federal após ação movida pelo jornal O Estado de S. Paulo, deram negativo.

Segundo nota da CNN Brasil publicada na noite desta segunda, o presidente estaria com alguns sintomas da covid-19. Bolsonaro estaria com 38ºC de febre e oxigenação sanguínea em 96%.

A colunista da Globo News, Cristiana Lôbo, também afirmou que os compromissos do ex-capitão para esta terça-feira (7) foram cancelados, e que seu exame foi feito no Hospital das Forças Armadas.