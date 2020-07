Previsão do tempo: São Paulo divide momentos de frio e calor neste domingo

A cidade de São Paulo deve ter um domingo (5) um pouco mais quente, considerando que estamos no inverno. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão municipal, os termômetros chegam a marcar 25ºC no início da tarde.

O calor, porém, é acompanhado de períodos mais gelados no início da manhã e no período da noite, já que a mínima prevista fica 12ºC. Ainda segundo o CGE, o ar seco se reforça sobre o estado e não há previsão de chuvas.

