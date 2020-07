Brasil registra mais 1.091 mortes por covid-19; veja balanço de sábado

O Ministério da Saúde divulgou, no início da noite deste sábado (4), os números atualizados da pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), no país. O Brasil ocupa o segundo lugar entre os países com mais casos e óbitos confirmados, apenas atrás dos Estados Unidos.

Segundo o Ministério da Saúde, foram confirmadas 1.091 novas mortes nas últimas 24 horas – sendo que 514 delas ocorreram nos últimos três dias. Com isso, o total de óbitos por covid-19 chega a 64.265. A letalidade da doença no Brasil é de 4,1%.

Veja também:

Dicas para controlar a ansiedade e a compulsão alimentar

OMS decide interromper estudo com hidroxicloroquina em pacientes internados



O país teve ainda 37.923 novos casos da doença diagnosticados, elevando o número de pacientes para 1.577.004. Ainda segundo o Ministério da Saúde, 876.359 pessoas já se recuperaram da doença.

O estado de São Paulo segue com o maior número de casos e óbitos por covid-19 – são 312.530 diagnosticados e 15.996 mortos. Veja abaixo os dados por unidade federativa: