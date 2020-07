Academias seguem sem previsão de reabertura na cidade de São Paulo

A cidade de São Paulo segue sem previsão de quando as academias de ginástica poderão voltar a abrir. Na sexta-feira (3), o governo estadual anunciou a antecipação de autorização do funcionamento desses espaços, com restrições, para a fase amarela do plano de flexibilização da quarentena.

Essa liberação já passa a valer a partir de segunda-feira (6), mas a capital paulista ainda deve analisar um protocolo sanitário do setor para permitir a volta das atividades ao público. As regras do estado para o funcionamento das academias de ginástica são:

• Ocupação máxima de 30% da capacidade;

• Funcionamento máximo por seis horas diárias;

• Permitidas aulas e práticas individuais, mantendo-se as em grupo suspensas;

• Adoção de protocolos geral e específicos para o setor;

• Uso obrigatório de máscara em todos os ambientes;

• Entrada de clientes apenas com agendamento prévio;

• Equipamentos devem ser limpos ao menos três vezes ao dia;

• Utilização de chuveiros suspensa nos vestiários.

Além da cidade de São Paulo, apenas a região do ABC Paulista e as cidades do sudoeste da Grande SP estão na fase amarela, a terceira do Plano São Paulo. As demais seguem nas fases laranja ou vermelha.