Previsão do Tempo: fim de semana traz sol e derruba umidade do ar em São Paulo

O clima volta a esquentar na cidade de São Paulo, com nuvens se abrindo e sol retornando à capital. Uma massa de ar seco garante um final de semana sem chuvas, mas com temperaturas baixas nas madrugadas e início das manhãs.

Embora as temperaturas demorem um pouco para subir, o clima será bem mais estável e agradável nos últimos dias da semana.

Confira a previsão do tempo para este fim de semana, baseada nas estimativas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Sábado (4)

O dia começa com céu nublado e sensação de frio, com termômetros em torno dos 10°C na madrugada. Pela manhã, uma névoa úmida pode tomar conta da paisagem, se dissipando junto às nuvens no céu ao longo do dia. O sol passa então a dominar, garantindo mais uma tarde amena e seca, com temperatura de até 22°C.

Os percentuais de umidade do ar diminuem, com valores mínimos próximos dos 38%. O dia termina sem previsão de chuvas.

Domingo (5)

O quinto dia de julho será marcado por sol e ainda menos nuvens que o anterior, trazendo índices de umidade do ar ainda mais baixos. Entretanto, ainda faz frio no decorrer da madrugada.

No início do dia, os termômetros devem registrar 12ºC, com céu ainda bastante nublado. As temperaturas sobem com o passar das horas e atingem 24°C durante a tarde, com os menores índices de umidade do ar em torno dos 35%.