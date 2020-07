Em cidade do interior de SP, motéis podem reabrir apenas para clientes dormirem

Em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, os motéis reabriram, mas a Justiça de São Paulo determinou medidas inusitadas: os estabelecimentos podem funcionar desde que as pessoas só durmam. As informações são de Pedro Campos, da Rádio Bandeirantes.

Leia mais:

Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, assume MEC

Bolsonaro sanciona lei de uso de máscaras, mas veta obrigatoriedade em igreja, comércio e órgão público

Um estabelecimento foi ao Poder Judiciário requisitando autorização para funcionar, com base no decreto assinado pelo governador João Doria, que classifica os estabelecimentos de hospedagem como essenciais e que podem funcionar durante a quarentena.

O prefeito da cidade, Isael Domingues (PR-SP), disse que os hotéis podem funcionar, mas os motéis deveriam ser fechados. Só que os desembargadores do Tribunal de Justiça entenderam que os motéis podem sim serem abertos, mas somente para as pessoas dormirem e com apenas uma pessoa por quarto.